محمد صبحى على رادار إنبى لحماية عرين الفريق البترولي...

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جدة - عمرو شويل يسعي نادى إنبى جاهدا لضم محمد صبحى حارس بتروجت خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لدعم مركز حراسة المرمى الموسم الجديد، لاسيما أنه صغير السن. ويمتلك إنبى 3 حراس هم عبد العزيز البلعوطى ومحمود جاد وعمرو حسام واستغنى عن خدمات الأخير خلال الفترة المقبلة، ويرغب مسئولو الفريق البترولي فى حماةي عرينه الموسم المقبل. Advertisements ويحسم على ماهر المدير الفنى لإنبى فى اجتماعه مع مجلس إدارة النادى البترولى، الراحلين عن الفريق بشكل نهائى فى الصيف بجانب المرشحين للانضمام لبدء التحرك فى إنهاء ملف الصفقات مبكرا.

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