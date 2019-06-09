شكرا لقرائتكم نادر رمضان يؤدي تدريبات خفيفة بالكرة فى الإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نادر رمضان لاعب الإسماعيلي يؤدي تدريبات خفيفة بالكرة في الوقت الحالي تمهيدا لإنهاء رحلته من التعافي بإصابة الرباط الصليبي حتي يصبح جاهزا للمشاركة في التدريبات بحد اقصاه ١٥ يونيو الجاري.

وكان نادر رمضان، قد تعرض لقطع فى الرباط الصليبى على خلفية مشاركته بمباراة القطن الكاميرونى ببطولة دورى أبطال افريقيا عن هذا الموسم.

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يشار إلى أن جهاز الدراويش قد منح لاعبيه راحة لمدة 15 يوما نظرا لعدم وجود استحقاقات مقبلة فى أعقاب تأجيل مواجهة الزمالك المتبقية للفريق هذا الموسم لما بعد انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية بنسختها الجديدة.

ومن المنتظر أن يصبح نادر رمضان جاهزا لبداية فترة الاعداد للموسم الجديد