شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يطالب عصام عبد الفتاح بتقرير مفصل عن أزمة جهاد جريشة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب مجلس إدارة اتحاد الكرة، عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بتقرير مفصل عن أزمة جهاد جريشة الحكم الدولي و الذى تم إيقافه مؤخراً من قبل الكاف.

يشار إلى أن "الكاف" كان قد قرر إيقاف الحكم المصرى جهاد جريشة لمدة 6 أشهر بسبب قراراته التحكيمية في مباراة ذهاب نهائى دوري أبطال افريقيا بين الوداد البيضاوى المغربي والترجي التونسى التي أقيمت الجمعة الماضية بمدينة "الرباط" المغربية.

Advertisements

وطلب المجلس من عبد الفتاح تقرير أيضاً عن أسباب ضم إبراهيم نور الدين للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل واستبعاد محمود البنا.

ويعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماع فى الثالثة عصر اليوم لمناقشة خطاب الأهلى ومواعيد القيد و الدوري الجديد.