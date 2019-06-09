شكرا لقرائتكم الزمالك الظهور الأخير قبل عودة هذا الثنائى للأهلي فى الصيف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو النادي الأهلي، على إعادة ثنائى من قائمة المعارين للأندية الأخرى، فى الموسم الكروى الأخير. وقرر مسئولو الأهلي عودة حسين السيد بعد انتهاء إعارته لنادي الاتفاق السعودى، وأحمد حمدى المعار لنادي الجونة، لتدعيم القلعة الحمراء خلال الموسم الكروى الجديد. ومن المنتظر انتظام حسين السيد فى تدريبات الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة، بينما سيتواجد أحمد حمدى مع فريقه فور انتهاء إعارته للجونة بخوض مباراة الزمالك فى الجولة الأخير للفريق الساحلي بالدوري المصري الممتاز.

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