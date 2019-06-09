شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: حددنا موعد اجتماع اليوم قبل خطاب الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مسئولو اتحاد الكرة، أن موعد الاجتماع المقرر له الثالثة اليوم تم تحديده خلال وجود وفد من الجبلاية فى فرنسا لحضور اجتماعات الاتحاد الدولي –فيفا- على هامش إنطلاق كأس العالم للسيدات. Advertisements وقال مسئولو الجبلاية: "حددنا موعد اجتماع المجلس فى الأسبوع المنقضي خلال وجود وفد الجبلاية فى باريس ولم يتم الدعوة لعقد اجتماع طارئ بسبب خطاب الأهلى". وتضمن الخطاب المرسل من النادى الأهلى لاتحاد الكرة عدة اتهامات لمجلس الجبلاية منها الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص وعدم توفير العدالة بين الأندية.

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