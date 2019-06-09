شكرا لقرائتكم دونجا: جروس أخبرنى بعدم استمرارى مع الزمالك خلال قيادته الفنية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمود عبد العاطى دونجا لاعب الزمالك، والمعار لفريق الاسماعيلى، أن جروس المدير الفنى للزمالك قدم اعتذار له لعدم مشاركته مع الفريق الابيض خلال قيادته الفنية .

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وأضاف دونجا فى تصريحات لقناة تايم سبورت قائلًا:" أثناء معسكر الزمالك فى ألمانيا طالبنى جروس بالتواجد فى مركزالمساك وأشاد الجميع بتواجدى فى هذا المركز، ولكن عقب انتهاء المعسكر والعودة للقاهرة قام باستبعادى".