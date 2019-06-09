شكرا لقرائتكم دونجا: جروس أخبرنى بعدم استمرارى مع الزمالك خلال قيادته الفنية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد محمود عبد العاطى دونجا لاعب الزمالك، والمعار لفريق الاسماعيلى، أن جروس المدير الفنى للزمالك قدم اعتذار له لعدم مشاركته مع الفريق الابيض خلال قيادته الفنية .
وأضاف دونجا فى تصريحات لقناة تايم سبورت قائلًا:" أثناء معسكر الزمالك فى ألمانيا طالبنى جروس بالتواجد فى مركزالمساك وأشاد الجميع بتواجدى فى هذا المركز، ولكن عقب انتهاء المعسكر والعودة للقاهرة قام باستبعادى".
كانت هذه تفاصيل خبر دونجا: جروس أخبرنى بعدم استمرارى مع الزمالك خلال قيادته الفنية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.