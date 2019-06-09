شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: 25 لاعب بقوائم الأندية بالموسم الجديد.. و5 من مواليد 97... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصدر باتحاد الكرة، أن قوائم الأندية في الموسم الجديد ستضم 25 لاعبا بجانب 5 لاعبين من مواليد 97. Advertisements واستقر مجلس ادارة اتحاد الكرة علي إلغاء مسابقة دوري مواليد 97 في الموسم الكروي الجديد. يشار إلى أن مجلس ادارة اتحاد الكرة يعقد اجتماعا في الثالثة عصر اليوم الأحد لمناقشة التصور النهائي للمسابقات في الموسم الجديد، كما سيناقش الرد علي خطاب النادي الأهلي أمس الذي اتهم اتحاد الكرة بالإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص في إدارة مسابقة الدوري .

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