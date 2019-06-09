المقاولون يبدأ الاستعداد لمواجهة الأهلى 19 يونيو المقبل...

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جدة - عمرو شويل قرر عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب، استئناف الفريق تدريباته 19 يونيو المقبل بعد الراحة السلبية التي حصل عليها لاعبو الفريق بعد الانتهاء من مباراة بتروجت في الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري العام والتي انتهت بالتعادل السلبي.
يشار إلى أن المقاولون العرب بعد العودة لمباراة النادي الأهلي المؤجلة من الجولة 33 بالدوري، والتي تقام بعد الانتهاء من كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.
يذكر أن المقاولون العرب يحتل المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 48 نقطة خلف النادي المصري صاحب المركز الخامس برصيد 52 نقطة.
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