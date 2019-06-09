شكرا لقرائتكم كريم بامبو أولى صفقات الأهلى الصيفية.. والإعلان خلال أيام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق مسئولو النادي الأهلي مع كريم بامبو لاعب الفريق السابق والمنتهي عقده مع الإسماعيلي علي تفاصيل عقده الشخصي ،تمهيدآ لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم هجوم الفريق.

وعلم "الخليج 365" هناك جلسة ستجمع اللاعب مع مسئولي النادي الأهلي خلال أيام للاتفاق على جميع الأمور التعاقدية، قبل الإعلان عن الصفقة بشكل رسمى.

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وقدم كريم بامبو مستوي مميز مع الإسماعيلي هذا الموسم ،الأمر الذي جعله محط أنظار العديد من الأندية الخارجية ،إلا أن رغبة اللاعب الأولي هي العودة لبيته الأهلى، حيث إنه كان أحد أبناء قطاع الناشئين بالنادى قبل أن يرحل بسبب كثرة الإصابات.