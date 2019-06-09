شكرا لقرائتكم أشرف توفيق يقرر ضم أحمد الجارحى لجهاز سلة الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل استقر أشرف توفيق المدير الفنى الجديد لفريق سلة الأهلى، على الاستعانة بأحمد الجارحى فى الجهاز المعاون له بالفريق بالموسم الجديد .
وكان الجارحى، قد منصب المدرب العام ، مع أشرف توفيق، بجانب طارق الغنام مديرا إداريا ، على أن يكون ياسر أبو الفتوح مدربا مساعدا
يشار إلى أن أحمد الجارحى يتولى تدريب فريق المرتبط 16 سنة بالقلعة الحمراء وحصد لقب بطولة الدورى هذا الموسم ، بالإضافة إلى تدريب فريق الرجال مع طارق خيرى .
الجدير بالذكر أن أشرف توفيق تولى تدريب الفريق خلفا لطرق خيرى الذى تقدم باعتذار عن إكمال المهمة بعد احتلال المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى
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