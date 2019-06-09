شكرا لقرائتكم دونجا: تم استبعادى من المنتخب دون أسباب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن محمود عبد العاطى دونجا لاعب فريق الزمالك و المعار إلى الاسماعيلى، أنه تم استبعاده من قائمة المنتخب بدون أسباب .
وأكد دونجا لقناة "تايم سبورت"، قائلًا :" كنت بعلى رادار المنتخب ، وتلقيت اتصالا هاتفيًا من نجم كبير محبوب أخطرنى أن اسمى ضمن القائمة ولكن فوجئت بعدم استدعائى للاستبعاد ".
وفيما يخص طارق حامد فقال دونجا أنه لاعب لاغنى عنه فى تشكيل الزمالك والمنتخب، كما أنه أحد أسباب تتويج الزمالك بالكونفدرالية والمنافسة على البطولات.
وبالنسبة لبطولة أمم أفريقيا كشف دونجا انها ستكون صعبة، فى ظل قوة المنتخبات المشاركة بها ، وقدرتها على المنافسة ، و أضاف أن باهر المحمدى نجم الإسماعيلى سيكون أحد نجوم المنتخب فى الكان
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