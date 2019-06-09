شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يفاوض الزمالك لاستكمال الدورى بدون الدوليين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصدر باتحاد الكرة، وجود مفاوضات مع نادي الزمالك حاليا لاستكمال مسابقة الدوري العام بدون الدوليين علي أن ينتهي الدوري قبل أمّم افريقيا .

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وأضاف المصدر، أن أزمة الزمالك تتمثل في حراسة المرمي حيث يتواجد جنش في المنتخب الأول وعمر صلاح مع المنتخب الأولمبي وعماد السيد يعاني من الإصابة ، مشيرا إلي أنه في حالة موافقة الأبيض علي اللعب بدون الدوليين سيتم السماح لجنش بالخروج من معسكر المنتخب والمشاركة مع الزمالك في مباريات الجونة والإسماعيلي والأهلي كما سيتم استدعاء عمر صلاح من أوزباكستان حيث يتواجد مع المنتخب الأولمبي .

وقال إن الأهلي يعاني ايضا من غياب الدوليين بجانب الرباعي محمد الشناوي ووليد سليمان ومروان محسن وأيمن اشرف ، سيغيب عن الأهلي أيضا علي معلول وجيرالدو وبالتالي فالاهلي والزمالك متساويان في الغيابات بصرف النظر عّن حراسة المرمي .