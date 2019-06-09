شكرا لقرائتكم لجنة التعاقدات بالإنتاج الحربى تجتمع غدًا للترتيب للموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تجتمع لجنة التعاقدات بالإنتاج الحربي برئاسة اللواء أشرف عامر وعضوية خالد مهدي مدير الكرة ومختار مختار المدير الفني للفريق غدا الاثنين للترتيب للموسم الجديد. Advertisements ويسلم مختار مختار تقريره الفني عن الموسم الماضي للجنة لدراسته وإعلان قائمة الراحلين وتحديد المراكز المطلوب تدعيمها في الميركاتو الصيفي. ونفي اللواء أشرف عامر رئيس الانتاج الحربي دخول ناديه في مفاوضات مع اسلام صيام مدافع بتروجت، مؤكدا أن مرحلة المفاوضات والتعاقدات لم تبدأ بعد انتظارا لاستطلاع رؤية المدير الفني.

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