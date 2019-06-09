شكرا لقرائتكم المنتخب الأولمبى يوافق على طلب اوزبكستان لتعديل موعد المباراة الودية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب طلب منتخب أوزبكستان من الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب، بتعديل موعد الوديتين المقرر لهما اليوم الأحد و بعد غد الثلاثاء.

Advertisements

ووافق المنتخب الأولمبى على تعديل موعد المبارتين لتكون الأولى فى الراعبة عصرًا بدلا من الرابعة و النصف و الثانية فى الرابعة والنصف بدلا من الخامسة .بتوقيت القاهرة .

وأصطحب الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب 26 لاعباً لوديتى أوزبكستان وهم: عمر رضوان وعمر صلاح ومحمد صبحى ومصطفى شوبير وأسامة جلال ومحمود الجزار وأحمد رمضان وأحمد أيمن ومحمد عبد السلام ومحمد صادق وأحمد سعيد وكريم العراقى وأكرم توفيق وأحمد يوسف وغنام محمد وناصر ماهر وإمام عاشور وأحمد حمدى وشريف رضا وعمار حمدى وصلاح محسن وناصر منسى ومصطفى محمد وكريم يحيى وعمر مرموش وأحمد ياسر ريان، بينما تم استبعاد الرباعى رمضان صبحى وأحمد مصطفى ومحمود مرعى وعبد الرحمن مجدى.