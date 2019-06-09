شكرا لقرائتكم إيطاليا وألمانيا تتجاوزان اليونان وبيلاروسيا في التصفيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز المنتخب الإيطالي على مضيفه اليوناني 3 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020) والتي شهدت أيضا فوز فنلندا على البوسنة والهرسك 2 - صفر، وفوز أرمينيا على ليشتنشتاين 3 - صفر.

وسجل أهداف المنتخب الإيطالي نيكولو باريلا ولورنزو إنسيني وليوناردو بونوتشي في الدقائق 23 و30 و33 على الترتيب. ورفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد المنتخب اليوناني عند أربع نقاط في المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية، فاز المنتخب الفنلندي لكرة القدم على ضيفه منتخب البونسة والهرسك 2 - صفر. وسجل هدفي المنتخب الفنلندي تيمو بوكي في الدقيقتين 56 و68. ورفع المنتخب الفنلندي رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد منتخب البوسنة والهرسك عند أربع نقاط في المركز الرابع. وفي المباراة الثالثة، فاز منتخب أرمينيا على ضيفه ليشتنشتاين 3 - صفر. وسجل أهداف المنتخب الأرميني جيفورج جازاريان وألكسندر كارابيتيان ويتجران بارسيجيان في الدقائق الثانية و18 والأخيرة من المباراة على الترتيب. وبهذا الفوز حصد المنتخب الأرميني أول ثلاث نقاط له في التصفيات، وظل منتخب ليشتنشتاين بلا نقاط في قاع الترتيب.

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وحقق المنتخب الألماني الانتصار الثاني له في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020) وتغلب على مضيفه منتخب بيلاروسيا 2 - صفر ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي شهدت فوز إيرلندا الشمالية على إستونيا 2 - 1، ليرفع رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف المنتخب الأيرلندي الشمالي، بينما ظل منتخب بيلاروسيا بدون رصيد من النقاط بعد أن مني بالهزيمة الثالثة.

وافتتح ليروي سان التسجيل للمنتخب الألماني في الدقيقة 13 ثم أضاف زميله ماركو رويس الهدف الثاني في الدقيقة 62 . وحقق المنتخب الألماني الفوز في مباراة اليوم في غياب مديره الفني يواخيم لوف، الذي لم يسافر إلى بيلاروسيا بناء على نصيحة من طبيبه. وفجر المدرب المساعد ماركوس سورج، الذي أناب عن لوف في قيادة المنتخب الألماني في المباراة، مفاجأة قبيل المباراة عندما أعلن عن إشراك جوناثان تاه لاعب باير ليفركوزن في الدفاع، ولوكاس كلوسترمان لاعب لايبزيغ في خط الوسط. لكن المنتخب الألماني أدى بشكل جيد وأظهر تماسكا في غياب مديره الفني لوف، الذي يتولى تدريب الفريق منذ 13 عاما.

وواصل منتخب أيرلندا الشمالية انطلاقته القوية في التصفيات وتغلب على مضيفه منتخب إستونيا 2 - 1 في وقت سابق. وحقق منتخب أيرلندا الشمالية الانتصار الثالث على التوالي ليتربع في صدارة المجموعة برصيد تسع نقاط بينما ظل منتخب استونيا بدون رصيد من النقاط بعد أن مني بالهزيمة الثانية في ثاني مباراة له. وافتتح كونستانتين فاسيليفا التسجيل لاستونيا في الدقيقة 25 ثم حسم منتخب أيرلندا الشمالية المباراة لصالحه بهدفين سجلهما كونور واشنطون وجوش ماغينيس في الدقيقتين 77 و80.