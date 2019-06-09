شكرا لقرائتكم فرنسا تخسر أمام تركيا في تصفيات يورو 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فجر المنتخب التركي لكرة القدم مفاجأة من العيار الثقيل بتغلبه على ضيفه الفرنسي، بطل العالم، 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا (يورو 2020) والتي شهدت أيضا فوز منتخب أيسلندا على منتخب ألبانيا 1 - صفر ومنتخب مولدوفا على أندورا 1 - صفر.

وتقدم المنتخب التركي بهدف سجله كان أيهان في الدقيقة 30، وأضاف جنكيز أوندار في الدقيقة 40. ورفع المنتخب التركي رصيده إلى تسع نقاط وتصدر المجموعة الثامنة، فيما توقف رصيد المنتخب الفرنسي عند ست نقاط في المركز الثاني.

وفي المباراة الثانية، انتزع منتخب أيسلندا لكرة القدم فوزا صعبا من ضيفه منتخب ألبانيا 1 - صفر. ويدين المنتخب الأيسلندي بالفضل في هذا الفوز للاعبه يوهان بيرغ غودموندسون في الدقيقة 22. ورفع المنتخب الأيسلندي رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث، وتوقف رصيد منتخب ألبانيا عند ثلاث نقاط في المركز الرابع.

وفي المباراة الثالثة، فاز منتخب مولدوفا على ضيفه منتخب أندورا 1 - صفر. ويدين منتخب مولدوفا بالفضل في هذا الفوز للاعبه إيغور أرماس الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثامنة. وشهدت المباراة طرد أرتور لونيتا لاعب مولدوفا في الدقيقة 47. وحصد منتخب مولدوفا أول ثلاث نقاط له في البطولة ليصعد للمركز الخامس وظل منتخب أندورا بلا نقاط في قاع الترتيب.