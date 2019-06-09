حازم صلاح الدين- سوبر كورة
استقر الجهاز الفنى للأهلى بقيادة مارتن لاسارتى بشكل كبير على قائمة اللاعبين المقرر الاستغناء عنهم خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك بعد مشاورات مع جهازه المعاون وعلى رأسهم سيد عبدالحفيظ مدير الكرة للفريق باعتباره حلقة الوصل مع مجلس إدارة النادى.
كان مجلس الأهلى طالب الجهاز الفنى بتجهيز تقرير عن جميع اللاعبين، من أجل تحديد الموقف النهائى للأسماء المرشحة للرحيل، سواء بالاستغناء أو الإعارة.
وفقاً للمعلومات الواردة من مصادر خاصة داخل الأهلى، بالإضافة إلى قراءة فى موقف جميع اللاعبين بالموسم...
كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء| مذبحة الأهلي في الصيف.. 10 لاعبين خارج أسوار القلعة الحمراء قبل الموسم الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.