بالأسماء| مذبحة الأهلي في الصيف.. 10 لاعبين خارج أسوار القلعة الحمراء قبل الموسم الجديد

حازم صلاح الدين- سوبر كورة

استقر الجهاز الفنى للأهلى بقيادة مارتن لاسارتى بشكل كبير على قائمة اللاعبين المقرر الاستغناء عنهم خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك بعد مشاورات مع جهازه المعاون وعلى رأسهم سيد عبدالحفيظ مدير الكرة للفريق باعتباره حلقة الوصل مع مجلس إدارة النادى.

كان مجلس الأهلى طالب الجهاز الفنى بتجهيز تقرير عن جميع اللاعبين، من أجل تحديد الموقف النهائى للأسماء المرشحة للرحيل، سواء بالاستغناء أو الإعارة.

وفقاً للمعلومات الواردة من مصادر خاصة داخل الأهلى، بالإضافة إلى قراءة فى موقف جميع اللاعبين بالموسم...