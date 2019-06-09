أول رد صادم من اتحاد الكرة ضد الأهلى

حاتم رضا- سوبر كورة

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على إلغاء مسابقة دورى مواليد 97 في الموسم الكروي الجديد.

ويعتبر مراقبون لأزمة اتحاد الكرة مع النادى الأهلى على خلفية عدم استكمال الدورى قبل أمم أفريقيا أن إلغاء مسابقة 97 أول رد من الجبلاية ضد القلعة الحمراء، خصوصاً أن هذا القرار سيربك حسابات أبناء الجزيرة فى فترة القيد خلال مباريات الموسم المقبل.

ويضم الأهلى عدد كبير من لاعبى الشباب مواليد 97 قد يرحلون بسبب إلغاء المسابقة، مما يعتبر ذلك أزمة وصدام كبير مع الجبلاية.

يأتى فى مقدمة لاعبى الأهلى مواليد 97، رمضان صبحي وناصر ماهر...