شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الجبلاية يطالب رئيس لجنة الحكام بتقرير عن جريشة والبنا واختيار نور الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب مجلس إدارة اتحاد الكرة من عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، بتقرير مفصل عن أزمة جهاد جريشة الحكم الدولى الذى تم إيقافه مؤخراً من قبل الكاف.

وكان "الكاف" قرر إيقاف الحكم المصرى جهاد جريشة لمدة 6 أشهر بسبب قراراته التحكيمية فى مباراة ذهاب نهائى دوري أبطال افريقيا بين الوداد البيضاوى المغربى والترجى التونسى التى أقيمت بمدينة "الرباط" المغربية.

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كما طالب المجلس من عبد الفتاح تقرير أيضاً عن أسباب ضم إبراهيم نور الدين للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل واستبعاد محمود البنا.

ويعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعً فى الثالثة عصر اليوم لمناقشة خطاب الأهلى ومواعيد القيد والدورى الجديد.