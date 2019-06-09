شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: موعد الاجتماع محدد فى فرنسا وخطاب الأهلى ليس السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة أن موعد الاجتماع المقرر له الثالثة اليوم تم تحديده خلال وجود وفد الجبلاية فى فرنسا لحضور اجتماعات الاتحاد الدولى "فيفا"، على هامش انطلاق كأس العالم للسيدات. وقال مسئولو الجبلاية، حددنا موعد اجتماع المجلس فى الأسبوع المنقضى خلال وجود وفد الجبلاية فى باريس، ولم يتم الدعوة لعقد اجتماع طارئ بسبب خطاب الأهلى. وتضمن الخطاب المرسل من النادى الأهلى لاتحاد الكرة عدة اتهامات لمجلس الجبلاية منها الاخلال بمبدأ تكافؤ الفرص وعدم توفير العدالة بين الأندية.

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