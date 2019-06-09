شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر: مواجهة رنيم الوليلى ونور الطيب الأصعب فى بطولة بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة والمصنفة الرابعة عالمياً لسيدات الاسكواش عن سعادتها بعد اختيارها من جانب رابطة اللاعبين المحترفين الدولية كأفضل موهبة شابة فى الموسم الجارى.

وقالت نوران، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "سعيدة بحصد تلك الجائزة للمرة الثالثة، أن تحسن المركز فى التصنيف العالمى يرجع لأداء واجتهاد استمر على مدار الموسم".

وعن أصعب مباريات بطولة بريطانيا المفتوحة التى توجت بها البطلة المصرية مؤخراً، قالت نوران إن أكثر المباريات صعوبة كانت فى دور الثمانية، حيث اضطرت لمواجهة رنيم الوليلى المصنفة الأولى ثم نصف النهائى والذى تغلبت فيه اللاعبة الشابة على المخضرمة نور الطيب.

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وأكدت نوران أنها تعافت تماماً من إصابة القطع الجزئى فى أربطة الركبة والتى كانت تعانى منها قبل انطلاق بطولة الجونة الدولية التى حصلت خلالها نوران على لقب الوصيف .

واختتمت نوران بأن نشاط الاسكواش فى وادى دجلة يشهد طفرة كبيرة وهو ما أظهرته جوائز الرابطة الدولية للمحترفين التي حصدها لاعبو دجلة خلال الموسم الجارى، مشيرة إلى قيمة وجود كريم درويش بطل العالم السابق على رأس منظومة الاسكواش فى النادى الدجلاوى.