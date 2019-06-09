المقاولون العرب يستأنف تدريباته 19 يونيو استعداداً للأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالمقاولون العرب تدريباته 19 يونيو المقبل بعد الراحة السلبية التى حصل عليها لاعبو الفريق بعد الانتهاء من مباراة بتروجت فى الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى العام والتى انتهت بالتعادل السلبي.

ويستعد المقاولون العرب بعد العودة لمباراة النادى الأهلي المؤجلة من الجولة 33 بالدورى، والتى تقام بعد الانتهاء من كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 48 نقطة، خلف النادى المصرى صاحب المركز الخامس برصيد 52 نقطة.