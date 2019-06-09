شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يستأنف تدريباته 19 يونيو استعداداً للأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالمقاولون العرب تدريباته 19 يونيو المقبل بعد الراحة السلبية التى حصل عليها لاعبو الفريق بعد الانتهاء من مباراة بتروجت فى الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى العام والتى انتهت بالتعادل السلبي.
ويستعد المقاولون العرب بعد العودة لمباراة النادى الأهلي المؤجلة من الجولة 33 بالدورى، والتى تقام بعد الانتهاء من كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.
ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 48 نقطة، خلف النادى المصرى صاحب المركز الخامس برصيد 52 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر المقاولون العرب يستأنف تدريباته 19 يونيو استعداداً للأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.