اتحاد الكرة: 25 لاعبا فى قوائم الأندية بالموسم الجديد و5 من مواليد 97

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر باتحاد الكرة أن قوائم الأندية فى الموسم الجديد ستضم 25 لاعباً بجانب 5 لاعبين من مواليد 97. Advertisements واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على إلغاء مسابقة دورى مواليد 97 بالموسم الكروى الجديد. ويعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعا فى الثالثة عصر اليوم، الأحد، لمناقشة التصور النهائى للمسابقات فى الموسم الجديد، كما سيناقش الرد على خطاب النادى الأهلي أمس الذى اتهم اتحاد الكرة بالإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص فى إدارة مسابقة الدورى.

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