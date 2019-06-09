عماد فتحى خارج حسابات العودة للزمالك فى الموسم المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج عماد فتحى صانع ألعاب فريق الزمالك المنتهى إعارته إلى نادى إنبى من حسابات العودة مرة أخرى إلى القلعة البيضاء فى الموسم المقبل، فى ظل ازدحام خط صناعة اللعب بالفريق الأبيض.
ويبحث عماد فتحى خلال الوقت الحالى عن حسم وجهته المقبلة إلى أحد أندية الدورى الممتاز بعدما أنهى تجربته مع إنبى ووجه له مسئولو النادى البترولى الشكر على الفترة التى قضاها مع الفريق.
ومن المقرر أن يحسم عماد فتحى وجهته خلال الفترة الجارية حتى يتسنى له الانضمام إلى فريق جديد بشكل مبكر ويخوض معه فترة الإعداد للموسم الجديد.
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