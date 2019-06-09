شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الجارحى مدربا عاما لفريق سلة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر أشرف توفيق، المدير الفنى الجديد لفريق سلة الأهلى، الاستعانة بأحمد الجارحى فى الجهاز المعاون بالفريق بالموسم الجديد.

وتولى الجارحى منصب المدرب العام مع أشرف توفيق، بجانب طارق الغنام مديرا إداريا، على أن يكون ياسر أبو الفتوح مدربا مساعدا.

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وكان أحمد الجارحى يتولى تدريب فريق المرتبط 16 سنة بالقلعة الحمراء وحصد لقب بطولة الدورى هذا الموسم، بالإضافة إلى تدريب فريق الرجال مع طارق خيرى.

يذكر أن أشرف توفيق تولى تدريب الفريق خلفا لطارق خيرى الذى تقدم باعتذار عن استكمال المهمة بعد احتلال المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى.