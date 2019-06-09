شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا لـ"تايم سبورت": جروس اعتذر لى عن عدم المشاركة مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمود عبد العاطى دونجا، لاعب الزمالك المعار للإسماعيلى، أن السويسرى كريستيان جروس تقدم باعتذار له عن عدم المشاركة مع الزمالك خلال فترة توليه المسئولية الفنية للفريق.

وقال دونجا، فى تصريحات لقناة تايم سبورت، إن جروس طلب منه المشاركة فى مركز المساك خلال معسكر الفريق فى ألمانيا، وأشاد الجميع به وبأدائه، وبعد العودة من ألمانيا عاد جروس لاستبعاده مرة أخرى من المشاركة مع الزمالك.

وأضاف اللاعب أن الخواجة المكسيكى تمسك ببقائه "أى دونجا" فى الفريق رغم اعترافه بصعوبة مشاركته نظرا لتلاحم المباريات التى يخوضها الفريق.