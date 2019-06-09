شكرا لقرائتكم خبر عن ميندوجا يطالب الإسماعيلى بحسم مصيره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاطب الكاميروني كريستوفر ميندوجا، مهاجم الطائى السعودى، المسئولين فى النادى الإسماعيلى لسرعة حسم مصيره وإبلاغه بالموقف النهائى للنادى معه. وكان ميندوجا قد لعب الستة أشهر الماضية على سبيل الإعارة لصفوف الطائى السعودى. Advertisements وكان اللاعب قد انضم إلى صفوف الدراويش خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قبل أن يتم وضع اسمه على قائمة الانتظار فى الميركاتو الشتوى الماضى، بعد التعاقد مع صفقات جديدة ليتم الموافقة على إعارته للطائى السعودى.

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