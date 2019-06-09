شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعرض على الزمالك خروج جنش من معسكر المنتخب لخوض مباريات الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر باتحاد الكرة عن وجود مفاوضات مع نادى الزمالك حالياً لاستكمال مسابقة الدورى العام بدون الدوليين، على أن ينتهى الدورى قبل امّم افريقيا.

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وقال المصدر، إن أزمة الزمالك تتمثل فى حراسة المرمى، حيث يتواجد جنش فى المنتخب الأول وعمر صلاح مع المنتخب الأولمبى وعماد السيد يعانى من الإصابة، لافتا إلى أنه فى حال موافقة الأبيض على اللعب بدون الدوليين سيتم السماح لجنش بالخروج من معسكر المنتخب والمشاركة مع الزمالك فى مباريات الجونة والإسماعيلى والأهلي، كما سيتم استدعاء عمر صلاح من أوزباكستان حيث يتواجد مع المنتخب الأولمبى.

وأشار المصدر إلى أن الأهلى يعانى أيضاً من غياب الدوليين، بجانب الرباعى محمد الشناوى ووليد سليمان ومروان محسن وأيمن أشرف، وسيغيب عن الأهلى أيضاً على معلول وجيرالدو، وبالتالى فالأهلي والزمالك متساويان فى الغيابات بصرف النظر عّن حراسة المرمى.