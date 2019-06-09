شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لرفع الأثقال يصل القاهرة بعد التتويج بـ 5ميداليات ذهبية ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، بعثة منتخب مصر لرفع الأثقال تحت 20 سنة، بعد حصول المنتخب الوطنى على 5 ميداليات ذهبية فى بطولة العالم للناشئين التى استضافتها جزيرة فيجى باستراليا.

وحصد المنتخب المصرى 6 ميداليات فى البطولة، بواقع 5 ميداليات ذهبية و ميدالية فضية، حيث توجت رانيا عزت، لاعبة المنتخب الوطني بثلاث ميداليات بواقع ذهبيتين وفضية فى منافسات وزن 76 كجم، وتفوقت على لاعبات تركيا ونيوزيلاندا وأمريكا، بالإضافة إلى تتويج أحمد عاشور لاعب المنتخب الوطنى بثلاث ميداليات ذهبية فى منافسات وزن 96 كجم، حيث توج بذهبية الخطف محققا 165 كجم وذهبية الكلين محققا 200 كجم وذهبية المجموع ب 365 كجم.

Advertisements

و حضر جورج كونروت رئيس جمهورية فيجي منافسات البطولة، وقام بتكريم المنتخب المصري، وتوجيه التهنئة لأبطال مصر، كما حرص وزير الرياضة بجمهورية فيجي على التقاط بعض الصور التذكارية مع لاعبي المنتخب.



جانب من وصول البعثة



وصول اللبعثة 2