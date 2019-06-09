اخبار الرياضه

الإنتاج الحربى يتسلم التقرير الفنى من مختار مختار غداً

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يتسلم التقرير الفنى من مختار مختار غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة التعاقدات بالإنتاج الحربى، برئاسة اللواء أشرف عامر وعضوية خالد مهدى مدير الكرة ومختار مختار المدير الفني للفريق، أول اجتماعاتها غدا، الاثنين، للترتيب للموسم الجديد، ومن المقرر أن يسلم مختار مختار تقريره الفنى عن الموسم الماضى للجنة لدراسته وإعلان قائمة الراحلين وتحديد المراكز المطلوب تدعيمها فى الميركاتو الصيفى.

 

من جهته، نفي اللواء أشرف عامر، رئيس الإنتاج الحربى، دخول ناديه فى مفاوضات مع إسلام صيام مدافع بتروجت، مؤكدا أن مرحلة المفاوضات والتعاقدات لم تبدأ بعد انتظارا لاستطلاع رؤية المدير الفنى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإنتاج الحربى يتسلم التقرير الفنى من مختار مختار غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا