شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يتسلم التقرير الفنى من مختار مختار غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة التعاقدات بالإنتاج الحربى، برئاسة اللواء أشرف عامر وعضوية خالد مهدى مدير الكرة ومختار مختار المدير الفني للفريق، أول اجتماعاتها غدا، الاثنين، للترتيب للموسم الجديد، ومن المقرر أن يسلم مختار مختار تقريره الفنى عن الموسم الماضى للجنة لدراسته وإعلان قائمة الراحلين وتحديد المراكز المطلوب تدعيمها فى الميركاتو الصيفى.

من جهته، نفي اللواء أشرف عامر، رئيس الإنتاج الحربى، دخول ناديه فى مفاوضات مع إسلام صيام مدافع بتروجت، مؤكدا أن مرحلة المفاوضات والتعاقدات لم تبدأ بعد انتظارا لاستطلاع رؤية المدير الفنى.