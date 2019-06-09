سوبر كورة.. الزمالك الظهور الأخير قبل عودة هذا الثنائى للأهلى فى الصيف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو النادى الأهلي على إعادة ثنائى من قائمة المعارين للأندية الأخرى فى الموسم الكروى الأخير. لمعرفة الثنائى الذى قرر الأهلى إعادته مرى أخرى اضغط هنا

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