شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعقد مؤتمرا صحفيا للرد على اتحاد الكرة بالمستندات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد النادى الأهلي مؤتمرًا صحفيًا خلال الساعات المقبلة لشرح الموقف الكامل بخصوص مؤجلات مباريات مسابقة الدورى، وتعامل اتحاد الكرة مع هذه الأزمة، بعدما تحرك النادى من خلال الطرق القانونية للحفاظ على حقوقه الكاملة وفقًا للترتيب المنصوص عليه فى قانون الرياضة؛ وبما يتفق مع اللوائح المحلية والدولية والميثاق الأولمبى أمام جميع الجهات المعنية بداية من لجنة التظلمات باتحاد الكرة، ومرورًا بمركز التسوية والتحكيم، ووصولًا إلى الفيفا، والمحكمة الرياضية الدولية.

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وأعلن مسئولو النادى أنه خلال المؤتمر الصحفى سيتم شرح كافة ملابسات الأزمة مدعمة بالوثائق والفيديو والمستندات، وتوضيح المطالب العادلة التى تخدم صالح الكرة المصرية، وتحقق أهداف الأندية بشكل عام من حيث وضوح الرؤية الخاصة بالموسم الجديد وأعداد الجماهير ومواعيد المباريات والموقف الخاص باللاعبين الأجانب والسوريين ومصير مسابقة الناشئين مواليد 97 فى الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر توضيح كل الجوانب المتعلقة بمطالب النادي الأهلي المشروعة بخصوص توضيح الأسانيد القانونية واللائحية التي سيتم الاعتماد عليها خلال تحديد الأندية المشاركة فى النسخة المقبلة من دورى أبطال أفريقيا وبطولة الكونفدرالية، فى ضوء المواعيد التي حددها الاتحاد الأفريقى "الكاف" للقيد وإرسال القوائم للأندية المشاركة في البطولة، فى الوقت الذى قرر فيه اتحاد الكرة استمرار مسابقة الدورى لما بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية، ليضع الأندية المشاركة فى البطولة فى مأزق بخصوص التعاقدات وإرسال القوائم.