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تدريبات بدنية للاعبى المنتخب فى اليوم الرابع بالمعسكر استعدادا لأمم أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض لاعبو منتخب مصر الأول لكرة القدم تدريبات بدنية فى المران الصباحى للفريق بمعسكره ببرج العرب بالإسكندرية استعداداً لبطولة أمم أفريقيا 2019، التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبلين.

ويخوض منتخب مصر تدريبات يومية على فترتين بمعسكره ببرج العرب بالإسكندرية، ويكون المران الصباحى بدنياً والثانى فنياً.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالى: أحمد المحمدى (أستون فيلا الإنجليزى)، وليد سليمان (الأهلى)، عبد الله السعيد (بيراميدز)، أحمد على كامل (المقاولون العرب)، محمد الننى (أرسنال الإنجليزى)، محمد صلاح ( الإنجليزى)، أحمد حجازى (ويست بروميتش الإنجليزى)، عمر جابر (بيراميدز)، أحمد الشناوى (بيراميدز)، مروان محسن (الأهلى)، محمد أبوجبل (سموحة)، طارق حامد (الزمالك)، أحمد حسن كوكا (أوليمبياكوس اليونانى)، على أحمد "غزال" (فيرنس البرتغالى)، محمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركى)، عمرو وردة (أتروميتوس اليونانى)، أيمن أشرف (الأهلى)، محمد الشناوى (الأهلى)، محمود حمدى "الونش " (الزمالك)، باهر المحمدى (الإسماعيلى)، أحمد أيمن منصور (بيراميدز)، نبيل عماد "دونجا" (بيراميدز)، محمود عبد الرحيم "جنش" (الزمالك)، محمود علاء (الزمالك)، أحمد أبو الفتوح (سموحة(.

 

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وليد سليمان فى مران المنتخب الصباحي

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أبو جبل فى مران المنتخب الصباحي

 

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فتوح فى مران المنتخب الصباحي

 

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أحمد على فى مران المنتخب الصباحي
 

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