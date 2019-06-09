سوبر كورة يكشف أول رد من اتحاد الكرة على الأهلى بعد أزمة الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على اتخاذ أول رد صادم على بيان النادى الأهلى بسبب أزمة مباريات الدورى. لمعرفة رد اتحاد الكرة على بيان الأهلى اضغط هنا

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