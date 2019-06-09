تقارير: ليس برشلونة.. جريزمان يختار ناديه الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن الفرنسي أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد الإسباني غيّر وجهته من الرحيل لبرشلونة الإسباني إلى الانتقال لباريس سان جيرمان الفرنسي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقالت الصحيفة الكتالونية إن جريزمان فضّل سان جيرمان على برشلونة بسبب رفض غرفة ملابس البارسا لضمه، بجانب تعرضه لصافرات الاستهجان من الجماهير في آخر زيارة إلى ملعب "كامب نو".

يأتي هذا بعدما كان صاحب الـ28 عامًا قريبًا من الانتقال لبرشلونة في العام الماضي، حيث تراجع عن مغادرة أتلتيكو مدريد وأعلن مصيره عبر فيلم "القرار"، ليستمر مع الروخي بلانكوس في الموسم المنقضي.

وأضافت الصحيفة أن جريزمان في طريقه للانضمام إلى "PSG"، بعدما اجتمع بناصر الخليفي رئيس النادي خلال الساعات الماضية لينهي الاتفاق معه على كل شيء، لتعويض الرحيل المحتمل لإدينسون كافاني.

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وأشارت الصحيفة إلى تقلص اهتمامات برشلونة بالتعاقد مع جريزمان، حيث تحولت وجهة النادي حاليًا إلى الثلاثي رودريجو لاعب فالنسيا، نيمار لاعب سان جيرمان وماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد.

وكان جريزمان أكد قبل أيام أنه لا يعرف أين سيلعب في الموسم الجديد بعد إعلان رحيله رسميًا عن أتلتيكو، قبل أن يعود يوم الجمعة الماضي ليؤكد في تصريحات تلفزيونية معرفته بالقميص الذي سيرتديه.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد جريزمان 200 مليون يورو في الفترة الحالية بعدما مدد عقده مع نادي أتلتيكو مدريد الصيف الماضي، ولكن سيقل المبلغ إلى 120 مليون يورو بداية من يوليو المقبل.

وتُوج اللاعب، الذي سجل 21 هدفًا هذا الموسم، مع أتلتيكو مدريد بثلاثة ألقاب: الدوري الأوروبي 2017-18، كأس السوبر الأوروبي 2018-19 وكأس السوبر الإسباني 2014-15.

جريزمان يعد الهداف التاريخي الخامس لنادي العاصمة، بعدما سجل 130 هدفًا في 256 مباراة رسمية خاضها بقميص الروخي بلانكوس منذ الانضمام إليه قادمًا من ريال سوسييداد عام 2014.