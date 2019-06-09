تقرير.. تحت أعين ميسي ورونالدو.. هل يعيد فان دايك زمن المدافعين "الأفضل" في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

في أواخر عام 2006، فاز المدافع الإيطالي فابيو كانافارو بالكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب كرة قدم في أوروبا، متفوقًا على مواطنه الحارس جانليوجي بوفون والفرنسي تييري هنري، لاعب أرسنال.

كانافارو تفوق أيضًا على البرازيلي رونالدينيو الذي فاز بالجائزة عام 2005، والفرنسي زين الدين زيدان الذي جاء في المرتبة الخامسة على الرغم من وصوله رفقة منتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم التي أقيمت بألمانيا وتُوجت بها إيطاليا.

قدم كانافارو موسمًا جيدًا ومتميزًا ولعب دورًا أساسيًا في تتويج منتخب إيطاليا بلقب كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخ الآتزوري، كما ساهم في فوز يوفنتوس بالدوري الإيطالي عامي 2005 و2006( وبعد معاقبة يوفنتوس بسحب لقبي الدوري لتورط مسئوليه في فضيحة التلاعب بنتائج الدوري المحلي وهبوطه إلى الدرجة الثانية رحل كانافارو إلى ريال مدريد).

لاعب ريال مدريد الأسبق كان آخر المدافعين الذين تُوجوا بالجائزة قبل هيمنة الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو طيلة 10 سنوات قبل كسر الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد تلك السيطرة بالتتويج بها الموسم الماضي.. فهل يعود المدافعون لمنصة تتويج الأفضل في العالم هذا الموسم بقيادة فان دايك؟

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الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي يقدم مستويات مميزة هذا الموسم بقميص فريقه على الصعيدين الفردي والجماعي، انتهى بتتويجه بجائزة لاعب العام في إنجلترا، وكان له دور بارز في تتويج الريدز ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ النادي، كما لمع اسمه بالقميص البرتقالي رفقة منتخب بلاده ووصل به إلى نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية في أولى نسخها.

برز تأثير فان دايك على ليفربول هذا الموسم، فالريدز لم يخسر سوى مباراة واحدة في بطولة الدوري الإنجليزي خلال الموسم المنقضي، وعلى الرغم من خسارته للقب فقد واصل تضييق الخناق والمنافسة الشرسة على مانشستر سيتي المتوج ببطولة بريميرليج.

شارك الهولندي في 38 مباراة بقميص ليفربول هذا الموسم، ساهم بستة أهداف حيث سجل أربعة وصنع اثنين، وشارك في 12 مباراة أخرى ببطولة دوري أبطال أوروبا ساهم خلالهم بأربعة أهداف (سجل اثنين وصنع مثلهما).

تتويج المنتخب الهولندي بلقب دوري الأمم الأوروبية سيرفع من حظوظ فان دايك في حصوله على الجائزة الفردية الأهم في عالم كرة القدم، وتنتظر الطواحين مواجهة البرتغال في تمام التاسعة إلا الربع مساء في نهائي البطولة المستحدثة.