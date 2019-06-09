دونجا يكشف كواليس رحيله عن الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف محمود عبدالعاطي "دونجا"، لاعب الزمالك المعار للإسماعيلي، كواليس رحيله عن القلعة البيضاء، مؤكدًا أن السويسري كريستيان جروس طلب منه المشاركة في مركز المساك في معسكر ألمانيا قبل انطلاق الموسم الجاري.

ورحل دونجا عن الزمالك في يناير خلال فترة الانتقالات الشتوية بعد خروجه من حسابات المدير الفني السابق للفريق، حيث انتقل اللاعب إلى الإسماعيلي على سبيل الإعارة لعدم مشاركته في أي مباراة مع الأبيض هذا الموسم.

وقال دونجا، في تصريحات لـ"تايم سبورت" صباح اليوم الأحد: "في أول مران بفترة الإعداد في معسكر ألمانيا، لعبت في التقسيمة المصغرة بمنتصف الملعب في مركز المساك وأديت جيدًا، فأراد جروس تجربتي في هذا المركز بسبب إصابة محمود الونش".

وأضاف: "قرر جروس الاعتماد عليّ كمساك بجوار محمود علاء، وأكد لي أنني أتألق في هذا المركز لأنني أجيد الخروج بالكرة بشكل جيد، وظهرت في المباريات بشكل جيد ونجحت في إحراز هدف، وكان المدرب يفاضل بين محمود علاء ومحمود الونش للعب بجانبي".

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وتابع: "لكني فوجئت باستبعادي من حساباته في الدوري رغم مشاركتي أساسيًا في معسكر ألمانيا، فقررت الرحيل بعد تأكد خروجي من حساباته في منتصف الملعب، وعدم قدرتي على منافسة من هم أفضل مني في مركز المساك".

وأكمل: "تحدثت مع أمير مرتضى وإدارة الزمالك، وطلب مني النادي التراجع عن فكرتي إعارتي لناد آخر، ولكني فضلت الرحيل من أجل المشاركة بعد تأكد عدم حصولي على فرصة في الزمالك سواء في وسط الملعب أو الدفاع".

وتابع: "جروس تمسك ببقائي رغم اعترافه للإدارة بصعوبة مشاركتي، ولكن بعدما قررت الرحيل اعتذر لي المدرب عن عدم مشاركتي مع الزمالك".

وأتم صاحب الـ26 عامًا تصريحاته بالحديث عن مستقبله بعد نهاية فترة إعارته قائلا: "يوجد بند في عقد إعارتي للإسماعيلي يتيح للنادي أحقية الشراء نهائيًا مقابل مبلغ، ولا مانع لدي من اللعب للإسماعيلي أو الزمالك في الموسم الجديد".

يُذكر أن الإسماعيلي، الذي ضمن بقاءه في الدوري الممتاز، يتبقى له مباراة وحيدة في النسخة الحالية من المسابقة (2018-2019) أمام الزمالك بعد نهاية أمم إفريقيا التي تحتضنها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.