نيمار ينشر الإحباط بين صفوف “السامبا”

أكد المدير الفني لمنتخب البرازيلي، أدينور ليوناردو باتشي “تيتي”، شعوره بالإحباط لغياب نجم الفريق نيمار عن بطولة كوبا أمريكا، التي تستضيفها الأراضي البرازيلية، للإصابة.

وقال تيتي في مؤتمر صحافي عقب تدريب الفريق في مدينة بورتو أليغري: “من الناحية الإنسانية أشعر بالقلق عليه بسبب مشكلاته، وكمدرب أشعر بالإحباط لعدم وجود لاعب يعد بالنسبة لي من أفضل ثلاثة لاعبين في العالم بجانب كريستيانو رونالدو و(ليونيل) ميسي، الكل يشاركني هذا الشعور في الفريق”.

وحظي تدريب البرازيل مشاركة لاعب تشيلسي الإنجليزي، ويليان، الذي تم استدعاؤه لقائمة المنتخب ليحل محل نيمار الذي أصيب في الكاحل الأيمن، خلال ودية بلاده أمام قطر الأربعاء الماضي، ليغيب عن كوبا أمريكا وسط الجدل الذي يحيط به بسبب اتهام فتاة له باغتصابها في باريس.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب البرازيلي الأحد هندوراس في آخر ودية، قبل أن يستهل مشواره في بطولة كوبا أمريكا في 14 يونيو (حزيران) الجاري أمام بوليفيا في المباراة الافتتاحية ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضاً فنزويلا وبيرو.