غدًا.. وزارة الرياضة تعقد مؤتمرًا صحفيًا لرعاية بطولة السلاح

تقرر عقد مؤتمر صحفي غدًا الاثنين، في تمام الثانيه والنصف ظهرًا، بمقر وزارة الشباب والرياضة، للإعلان عنرعاية الوزارة لبطولة العالم للسلاح، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي.
ويتضمن المؤتمر عرض لاخر استعدادات مصر لتنظيم بطوله العالم للرواد، كما يقام علي هامش المؤتمر تكريم اللاعبين الحاصلين علي بطولات خلال موسم ٢٠١٨ / ٢٠١٩.
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