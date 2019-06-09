بالصور..عمرو حداد يستقبل بعثة منتخب رفع الأثقال

استقبل ظهر اليوم الاحد الدكتور عمرو حداد، مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية، نائبا عن الوزير، بعثة منتخبنا الوطنى لرفع الاثقال وذلك بعد فوزها بخمس ميداليات ذهبية وفضية واحدة فى بطولة العالم للناشئين تحت 20 سنة والتي أقيمت بدولة فيجى في الفترة من 1حتي 8

يونيو الماضى .

حيث حقق اللاعب أحمد سيد عاشور المركز الاول بحصوله على ٣ ذهبيات،فيما حققت اللاعبة رانيا محمود عزت المركز الاول بحصولها على ذهبيتين، وفضية واحدة، فيما حقق اللاعب عبدالله جلال المركز السادس.

ونقل "الحداد" تهنئة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لأبطال مصر والعالم، حيث أعرب عن سعادته بهذا الانجاز الكبير الذي يضاف لسجل الرياضة المصرية، مثنيا على دور الاتحاد المصري لرفع الاثقال برئاسة محمود محجوب ، في إعداد لاعبيه الذين حققوا كثير من الالقاب والميداليات، موجها بتوسيع قاعدة المنافسة للعبة ومواصلة تحقيق الميداليات في البطولات المختلفة وبذل مزيد من الجهد إستعدادا لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.