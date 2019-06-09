اتحاد الكرة يترك جنش للزمالك مقابل استكمال الدوري بدون الدوليين

علمت "الوفد"، من مصادر مطلعة في اتحاد الكرة، ان مجلس الجبلاية عرض على الزمالك خروج محمود عبد الرحيم جنش من معسكر المنتخب الوطني حال موافقة الأبيض على اللعب بدون جنش من معسكر المنتخب الوطني حال موافقة الأبيض على اللعب بدونالدوليين. وقالت المصادر أن اتحاد الكرة سيسمح لجنش بمغادرة المعسكر حتى يتسنى له اللعب مع الزمالك، بجانب اعادة عمر صلاح من معسكر المنتخب الاوليمبي باوزبكستان.

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