برشلونة يهدد ديمبلي

حذر نادي برشلونة الإسباني، لاعبه الفرنسي، عثمان ديمبلي، بعد تأخره على مران الفريق الأسبوع الماضي بدون سبب واضح مما أغضب إدارة الفريق.

وقالت صحيفة "أس" الإسبانية أن ديمبلي تأخر

على تدريبات فريقه برشلونة في الأسبوع الماضي مرة أخرى، وحذرت إدارة النادي اللاعب من تكرار ذلك الأمر مجددًا وأبلغتهبتحسين سلوكه وأن لم يفعل ذلك سيضطرون لبيعه.

من ناحية أخرى، يسعى مسؤولو النادي الكتالوني للتخلص من صاحب الـ22 عاما، الذي كلف النادي 105 ملايين يورو، إلى جانب 40 مليون يورو، لعدم تقديمه للأداء المنتظر منه.