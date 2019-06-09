بوفون يفكر في اعتزال كرة القدم نهائيًا

يفكر الحارس الإيطالي جيانولويجي بوفون حارس مرمى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في تحديد الخطوة المقبلة، بعد أن قرر عدم التجديد مع النادي الباريسي والرحيل، أو الاتجاه للاعتزال نهائيًا خلال الفترة القادمة.

وذكرت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" أن

حارس المرمى المخضرم محتار بين أن يستمر في الملاعب أو الاعتزال نهائيًا، بعد أن اتفق مع إدارة باريس سان جيرمان على عدم تجديد العقد، ومن المتوقع أن يحسم الأمورالأسبوع المقبل.

وتلقى بوفون العديد من العروض من أندية خارج إيطاليا مثل أوليمبيك ليون وفناربخشة ومانشستر يونايتد، وأتالانتا وبارما من الدوري الإيطالي.

وكان جيانولويجي قد رحل عن نادي يوفنتوس الإيطالي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي وقضى موسمًا كاملا في فرنسا، وتوج بالدوري الفرنسي، قبل أن يقرر عدم التجديد والتفكير في الاعتزال.