حرس الحدود يحسم مصير طارق العشري وثنائي الفريق

تعقد إدارة نادي حرس الحدود، برئاسة اللواء باسم رياض، اليوم الأحد، اجتماعًا مع طارق العشري، المدير الفني للفريق، لتجديد التعاقد معه مديرًا فنيًا للفريق لمدة موسم آخر، بعدما استطاع أن ينقذ الفريقمن الهبوط في الموسم الجاري.
يرغب العشري في تدعيم الفريق بصفقات سوبر، في الميركاتو الصيفي الجاري، لتساعد النادي فى الظهور بمستوى مميز في الموسم
وعلى الجانب الآخر، يدرس مسئولو نادي حرس الحدود بيع ثنائي الفريق أيدو موسيس وإمام عاشور وحسم موقفهما مع طارق العشري، ودراسة عروض عدة للاعبين.
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