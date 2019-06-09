محمد عادل يعقد جلسة مع النحاس لحسم ملف التعاقدات

يعقد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على فريق الكرة بالمقاولون العرب، جلسة مع المدير الفني للفريق، عماد النحاس من أجل حسم ملف الصفقات الصيفية، وتدعيم المراكز التي يحتاجها الفريق.
وطلب النحاس، من النادي دعم الفريق بـ4 لاعبين في مراكز مختلفة منأجل تدعيم الفريق، وأكدت الإدارة للنحاس أن النادي سيعمل على تنفيذ طلباته، حيث يرغب مجلس إدارة المقاولون، تحفيز الجهاز الفني واللاعبين على التواجد في المربع الذهبي في الموسم الجديد.
حيث يرى مجلس إدارة النادي، أن المركز الخامس الذي حققه الفريق هذا الموسم مع النحاس في الدوري، كان مركز جيد للغاية على الرغم من معاناة الفريق في بداية الموسم وتواجده المراكز الأخيرة بالدوري.
وأكد النادي أن النحاس، له الفضل في الوصول إلى المركز الخامس، بعدما كان الفريق قاب قوسين من الوصول إلى المربع الذهبي حتى اللحظات الأخيرة من الدوري.
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