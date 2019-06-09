بالصور.. وزير الرياضة يحفز لاعبي منتخب مصر قبل كأس أمم أفريقيا

اجتمع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بلاعبي المنتخب الوطني في حضور الجهاز الفنى للمنتخب، بقيادة خافيير أجيرى، وذلك عقب تدريبات المنتخب الوطني باستاد الجيش المصري ببرج العرب بالإسكندرية، التي شهدها وزير الشباب والرياضة، ضمن معسكر المنتخب استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية.

وخلال اللقاء، اطمأن وزير الشباب والرياضة على اللاعبين كافة، وحرص على تحفيزهم، مؤكدًا دعمه الكامل للمنتخب والجهاز الفني.

طالب الدكتور أشرف صبحي اللاعبين، ببذل أقصى جهد في التدريبات استعدادًا للبطولة، وضرورة ظهورهم بأعلى حالة فنية خلال مباريات البطولة، وإثبات جدارتهم لحصد

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البطولة الأفريقية.

أعرب وزير الشباب والرياضة عن تمنياته بالتوفيق للمنتخب الوطني خلال مبارياته بكأس الأمم الأفريقية، مؤكدًا على ثقته بأن لاعبي المنتخب المصري على قدر المسئولية.

يذكر أن معسكر منتخب مصر انطلق يوم 6 يونيو الجارى ببرج العرب بالإسكندرية، فى إطار الإعداد لبطولة أمم أفريقيا 2019 التى تنطلق 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل.