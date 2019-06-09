طلائع الجيش ينتظر تجديد إعارة إسلام جمال

ينتظر مسؤلو نادي طلائع الجيش رد مجلس إدارة نادي الزمالك بشأن تجديد إعارة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم إسلام جمال وأحمد موسى كابوريا، وكان مجلس إدارة الجيش أرسل بشأن جمال وكابوريا لتجديد الإعارة وحسم عودة مصطفى محمد للقلعة البيضاء بداية من الموسم المقبل. مصطفى محمد للقلعة البيضاء بداية من الموسم المقبل. وتألق ثلاثي الزمالك بشكل ملحوظ مع الجيش لذلك دخل مسئولو النادي في التفاوض مع الزمالك لتجديد إعارتهم، وطالب خالد جلال المدير الفني الجديد للزمالك بعودة مصطفى محمد لصفوف الفريق مره أخرى. وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى المصري الممتاز محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبيه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39.

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