رياضة | "مبابي" يطلب الرحيل إلى ريال مدريد.. وباريس يحدد سعره

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مبابي" يطلب الرحيل إلى ريال مدريد.. وباريس يحدد سعره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن أن الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان يرغب في الرحيل عن النادي الفرنسي والانتقاف لصفوف ريال مدريد الإسباني خلال الميركاتو الصيفي.

ويسعى مبابي للانضمام إلى ريال مدريد الإسباني، حيث يعمل والد اللاعب الفرنسي على مغادرة باريس سان جيرمان والتوقيع مع النادي الملكي هذا الصيف.

Advertisements

وأشارت التقارير إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد سيتحرك فقط إذا وافق باريس سان جيرمان على تنفيذ عملية الانتقال، خاصة أنه يعلم أن إجراء هذه الصفقة لا يمكن أن يتم إلا في حوار مباشر مع مالك النادي الفرنسي.

وأضافت التقارير أنه في حال موافقة باريس على بيع مبابي فإن ريال مدريد سيوقع معه بحوالي 230 مليون يورو وهو رقم قياسي عالمي جديد.