رياضة | "كشريدة" شرط الزمالك لرحيل حمدي النقاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كشريدة" شرط الزمالك لرحيل حمدي النقاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أخطر مسئولو نادي الزمالك اللاعب التونسي حمدي النقاز بموقفه من الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتمسك مسئولو الزمالك ببقاء حمدي النقاز في الموسم المقبل ووضعوا شرطًا وحيدًا للاعب من أجل السماح له بالرحيل، وهو التعاقد مع وجدي كشريدة، ظهير أيمن النجم الساحلي التونسي لتعويض غيابه.

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ويعاني الزمالك من نقص على مستوى الجبهة اليمنى بسبب عدم توافر سوى النقاز وحازم إمام فقط وهو ما جعلهم يشترطون ضم ظهير أيمن جديد حال رحيل النقاز عن صفوف الفريق.

ويشعر حمدي النقاز بخيبة أمل كبيرة بعد استبعاده من قائمة المنتخب التونسي المشاركة في بطولة أمم افريقيا 2019.