رياضة | رسالة نارية من رئيس الزمالك للاعبيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة نارية من رئيس الزمالك للاعبيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة نارية للاعبين خلال الساعات الماضية.

ونقل أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة، رسالة رئيس نادي الزمالك للاعبين، والتي جاء مضمونها برفض رحيل أي لاعب خلال الفترة الجارية.

ويرى رئيس الزمالك أن هناك 3 مباريات أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي في بطولة الدوري، والحديث أو تفاوض أي لاعب مع أي نادي يعني رفض الإدارة للعرض.

وطالب رئيس الزمالك اللاعبين بإخطاره بأي عرض ليتفاوض مع الأندية، حفاظا على تركيز اللاعبين